Adana Demirspor, Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Adana Demirspor, Süper Lig'in 8. haftasında 1 Ekim Cuma günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, top kapma, pas ve pres çalışması yaptı.

Sakatlıkları nedeniyle Akintola ve Belhanda takımdan ayrı çalıştı.

Öte yandan, idman öncesi teknik direktör Montella, Gaziantep maçındaki başarılı oyunları nedeniyle futbolculara teşekkür etti.