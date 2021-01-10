Adana Demirspor, Francis Ezeh'i transfer etti
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Adana Demirspor, Francis Ezeh'i transfer etti

10.01.2021 20:15 | Son Güncelleme: 10.01.2021 20:18
Adana Demirspor, Francis Ezeh'i transfer etti

TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, forvet oyuncusu Francis Ezeh'i kadrosuna kattı.

TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, forvet oyuncusu Francis Ezeh'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki oyuncu ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Ezeh'in, son olarak Aydeniz Et Balıkesirpor'da forma giydiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

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