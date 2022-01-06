Adana Demirspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana Demirspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Adana Demirspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
AA / Eren Bozkurt - Haberler | Spor

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 10 Ocak Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

ADANA (AA) - Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 10 Ocak Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-lacivertli takım, kulüp tesislerinde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde çift antrenman gerçekleştirdi.

Adana Demirsporlu oyuncular, sabah antrenmanında iki grup halinde salonda çalıştı.

Öğle antrenmanında ise taktik çalışma yapıldı.

Antrenmanlarda, ülkesi İtalya'da yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıkan Mario Balotelli yer almadı.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Fatih Terim'e: 'Ben daha Adanalıyım'

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Fatih Terim'e: "Ben daha Adanalıyım"

 Fenerbahçeliler heyecanlandı, Löw'den yanıt bekliyor! Listede iki isim daha var

Fenerbahçeliler heyecanlandı, Löw'den yanıt bekliyor! Listede iki isim daha var

 Ahmet Çakar bombayı patlattı! Yılmaz Vural'ın Fenerbahçe'ye gidişini kutladılar

Ahmet Çakar bombayı patlattı! Yılmaz Vural'ın Fenerbahçe'ye gidişini kutladılar

AA / Eren Bozkurt - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title