Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının ardından
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Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının ardından

Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının ardından
Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 2021-2022 sezonunun ilk haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak, Fenerbahçe'yi ellerinden kaçırdıklarını belirterek, "Çok rahat yenebilirdik ama şans da lazım." dedi.

Süper Lig'in 2021-2022 sezonunun ilk haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak, Fenerbahçe'yi ellerinden kaçırdıklarını belirterek, "Çok rahat yenebilirdik ama şans da lazım." dedi.

Sancak, karşılaşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bu sıcakta maç oynamanın kolay olmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Aslında Fenerbahçe'yi elimizden kaçırdık. Çok rahat yenebilirdik ama şans da lazım. Top şansı ve hakem şansı lazım, olmadı. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Yolumuza bakacağız. Adana Demirspor'un kolay bir lokma olmadığını herkese göstermiş olduk. İyi bir takım kurduk. İnşallah hızlı bir adaptasyon sağlayarak bu takım çok can yakar diye düşünüyorum. Bir, iki transfer daha yapacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

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