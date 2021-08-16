Vitor Pereira: "Gerçekten çok mutluyum"
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Vitor Pereira: "Gerçekten çok mutluyum"

Vitor Pereira: 'Gerçekten çok mutluyum'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Vitor Pereira, 1-0 kazandıkları Adana Demirspor maçı sonrası, "3 puanla başlamak çok önemliydi.

Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Vitor Pereira, 1-0 kazandıkları Adana Demirspor maçı sonrası, "3 puanla başlamak çok önemliydi. Gerçekten çok mutluyum takımım ve taraftarlarımız adına" dedi.

Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Vitor Pereira, mutlu olduğunu belirterek, "Gerçekten çok zorlu bir maçtı bizim için. Çok iyi oyunculardan oluşan çok iyi bir takıma karşı oynadık. Gerçekten çok iyi bir atmosfer vardı ev sahibi için. Bizim de hafta içi bazı bazı problemlerimiz oldu, maç sırasında da bazı problemler yaşadık ama ilk yarı kalitemizi ortaya koyduk. Biz de ilk yarıda ritmi ve topu korumayı iyi becermemiz gerekiyordu. Oyun çok fazla geçiş oyununa döndü. Öyle olunca da oyunu kontrol etmek zor oluyor açıkçası" diye konuştu.

"3 puanla başlamak çok önemliydi"

3 puanla lige başlamanın önemli olduğunu aktaran Pereira, "İkinci yarıda da o an elimizdeki tek forvet Dursun'du. O da sakatlandı, çıkmak zorunda kaldı. Ama takım ruhunu gerçekten iyi bir şekilde sahaya yansıttık. Böyle anlarda birlik olmanız gerekir. Çok çalışmanız, sahada acı çekmeniz ve fedakarlık yapmanız gerekir. 3 puanla başlamak çok önemliydi. Gerçekten çok mutluyum takımım ve taraftarlarımız adına" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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