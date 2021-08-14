Adana Demirspor, Fenerbahçe maçına hazır
Adana Demirspor, Süper Lig'in ilk haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Adana Demirspor, Süper Lig'in ilk haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Mavi-lacivertliler, teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde, Adana Demirspor Tesisleri'nde antrenman yaptı.
Isınma hareketlerinin ardından iki grup halinde çalışan Akdeniz ekibi, son bölümde de taktik idmanı gerçekleştirdi.
Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan Adana Demirspor, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Antrenmanı, Kulüp Başkanı Murat Sancak, Asbaşkan Metin Korkmaz ve Sportif Direktör Gökhan Göktürk de izledi.
Adana Demirspor ile Fenerbahçe, yarın saat 21.45'te Yeni Adana Stadı'nda karşılaşacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt