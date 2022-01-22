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Montella: "İyi bir skor aldık"

Montella:
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Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Fatih Karagümrük maçı sonrası, "İyi bir skor aldık.

ADANA (İHA) - Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Fatih Karagümrük maçı sonrası, "İyi bir skor aldık. Böyle bir takıma karşı bu sonucu almak bizi mutlu ediyor" dedi.

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında evinde Fatih Karagümrük'ü 5-0 mağlup etti. Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Bugün bizim için çok mutlu, sahaya istediklerimizi yansıttığımız bir gün oldu. Maç 11'e 11 giderken dengeliydi. İlk yarıda onlara karşı kötü bir mağlubiyet almıştık. Onunda acısı vardı, onu çıkartmak istiyorduk. Bizim futbolcularımızı da tebrik etmek istiyorum, performanslarında devamlılık gösterdiler. 1 kişi fazla olunca da daha çok sahaya yansıdı. İyi bir skor aldık. İçimizde de kalmıştı. Böyle bir takıma karşı bu sonucu almak bizi mutlu ediyor" diye konuştu.

(Umutcan İşledici - Zafer Şahin/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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