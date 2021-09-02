Adana Demirspor'da Fatih Karagümrük mesaisi başladı
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Adana Demirspor'da Fatih Karagümrük mesaisi başladı

Adana Demirspor'da Fatih Karagümrük mesaisi başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı.

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı.

Adana Demirspor, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, lige verilen milli arada Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam ediyor. Oyuncularımız 15'er dakika olmak üzere gruplar halinde çift kale maç gerçekleştirdiler" denildi. - ADANA

Adana Demirspor'da Fatih Karagümrük mesaisi başladı
Adana Demirspor'da Fatih Karagümrük mesaisi başladı
Adana Demirspor'da Fatih Karagümrük mesaisi başladı
Adana Demirspor'da Fatih Karagümrük mesaisi başladı
Adana Demirspor'da Fatih Karagümrük mesaisi başladı
Adana Demirspor'da Fatih Karagümrük mesaisi başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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