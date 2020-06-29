Adana Demirspor, Erzurumspor maçının hazırlıklarına devam ediyor
- Adana Demirspor, Erzurumspor maçının hazırlıklarına devam ediyor Adana Demirspor, TFF 1. Lig'in 31. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakası hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.
29.06.2020 19:48 | Son Güncelleme: 29.06.2020 19:53
- Adana Demirspor, Erzurumspor maçının hazırlıklarına devam ediyor
ADANA - Adana Demirspor, TFF 1. Lig'in 31. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakası hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.
Teknik Direktör Cüneyt Dumlıpınar yönetiminde Aytaç Durek Tesisleri'nde gerçekleştiren antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının taktik çalışmalarıyla sona erdi.
Kaynak: İHA