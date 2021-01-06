Adana Demirspor, eksiklerini "nokta" transferlerle kapatma hedefinde
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Adana Demirspor, eksiklerini "nokta" transferlerle kapatma hedefinde

06.01.2021 11:33 | Son Güncelleme: 06.01.2021 11:53

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un teknik direktörü Cüneyt Dumlupınar, ara transfer döneminde kendilerini hedefe götürecek birkaç "nokta" transfer yapacaklarını söyledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un teknik direktörü Cüneyt Dumlupınar, ara transfer döneminde kendilerini hedefe götürecek birkaç "nokta" transfer yapacaklarını söyledi.

Dumlupınar, AA muhabirine, göreve başladıktan sonra çıktıkları maçlarda iyi sonuçlar aldıklarını ifade etti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u elediklerini, TFF 1. Lig'de de oynadıkları 4 maçta 3 galibiyet aldıklarını anımsatan Dumlupınar, ligin ilk yarısını 31 puanla kapattıklarını dile getirdi.

Dumlupınar, ligin ilk yarısında 34 puan hedeflediklerini ancak bunu beklemedikleri bir mağlubiyet nedeniyle başaramadıklarını aktararak, şöyle konuştu:

"Ligin ilk yarısında hedefimiz 34 puandı. İstanbulspor karşısında beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Bir oyuncumuzun kırmızı kart görmesiyle maçı eksik tamamladık. İstanbulspor gibi 'sistem takımı'na karşı 11'e karşı 10 kişi mücadele etmek çok kolay değildi ama ona rağmen pozisyon vermeden maçı kaybettik. Maçın özelinde de oyuncularımı mücadelelerinden dolayı tebrik ettim. Menemenspor karşılaşması olmazsa olmaz maçlardan biriydi. Sonuçta her maçımıza final gözüyle bakıyoruz. Menemenspor karşısında 3-0 gibi net bir skorla kazandığımız için mutluyuz."

"Nokta transferlerimiz olacak"

Devre arasında, ligin ikinci yarısı için hazırlıklarını yoğun şekilde sürdüreceklerini vurgulayan Dumlupınar, "Devre arasına girdik ama bizim için maalesef devre arası yok. Önümüzdeki hafta Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor ile yapacağımız maçın hazırlıklarına başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Dumlupınar, transfer çalışmalarına da değinerek, şunları kaydetti:

"Aramızdan ayrılacak oyuncular da olacak. Bize katkı sağlayacak, Adana Demirspor markası altında forması için savaşan, mücadele eden ve bizi şampiyonluğa götürecek 'nokta' transferlerimiz olacak. Başkanımız çok titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Çok transfer yapmayı düşünmüyoruz. Zaten zengin bir kadromuz var. Bizi direkt hedefe götürecek 'nokta' birkaç oyuncu transfer edeceğiz."

Adana Demirspor, eksiklerini 'nokta' transferlerle kapatma hedefinde
Adana Demirspor, eksiklerini 'nokta' transferlerle kapatma hedefinde
Adana Demirspor, eksiklerini 'nokta' transferlerle kapatma hedefinde
Adana Demirspor, eksiklerini 'nokta' transferlerle kapatma hedefinde

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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