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Adana Demirspor, Djokovic'i kiraladı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Adana Demirspor, Djokovic'i kiraladı

Adana Demirspor, Hırvat futbolcu Damjan Djokovic'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Adana Demirspor, Hırvat futbolcu Damjan Djokovic'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Adana Demirspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Daha önce Cluj, Livorno, Bologna, Rijeka, Greuther Fürt ve Çaykur Rizespor formalarını giymiş tecrübeli Hırvat futbolcu Damjan Djokovic ile sezon sonuna kadar kiralık sözleşme imzaladık. Oyuncumuza mavi-lacivertli formamız altında başarılar dileriz" denildi.


Demirören Haber Ajansı - Spor

Adana Demirspor, Rizespor, Medya, Spor, Haber

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