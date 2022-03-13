Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Vincenzo Montella

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında ağırladığı Demir Grup Sivasspor'a 3-2 yenilen Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, kulüp başkanı Murat Sancak'ın son dönemdeki açıklamaları sonrası kendilerine karşı bir tutum ortaya çıktığını ileri sürdü.

Montella, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularını maçın son dakikasına kadar ellerinden gelen her şeyi denemeleri nedeniyle tebrik ederken, "Ancak oyunun bazı bölümlerinde bize ceza kesildi." dedi.

Maçta iptal edilen gol ve verilen penaltıyla ilgili soru üzerine Montella, genel olarak hakemlerin de futbolcular gibi hata yapabilecekleri düşüncesiyle, bu durumu kabullenebildiğini dile getirdi.

Hakemlerin istikrarlı karar alamadığı hallerde, bu durumun artık hata olmaktan çıkacağını vurgulayan Montella, "İkinci yarı hiçbir şekilde yetkisini, kartlarını kullanmadı. Bugün itibarıyla kafamda soru işaretleri oluştu. Orta hakemin değil, VAR hakeminin yönettiği maçlar olmaya başladı." ifadelerini kullandı.

Kendi oyuncularının yaşadığı bazı pozisyonları aktaran Montella, şunları söyledi:

"Ben tabii ki bunlara 'Penaltı.' veya 'Penaltı değil.' demiyorum ama en azından gidip kontrol edebilselerdi, çok farklı bir şey çıkabilirdi. Balotelli'nin attığı ve iptal edilen golde, 45 saniye öncesinde yapılan bir hareket nasıl kontrol edilmeye gidiliyor. Bunu da anlamıyorum. O 45 saniyeye baktığınızda farklı aksiyonlar oluştu. Top ileri gitti, geri geldi. Sonra pozisyona girildi. O zaman şunu düşünmeye çalışıyorum. Başkanımızın yaptığı açıklamalardan sonra, herkeste kulübümüze ve başkanımıza bir ceza kesme isteği görüyorum. Ben hiçbir zaman hakemlerin art niyetli olduğunu düşünen bir insan değilim. Bugün de düşünmek istemiyorum. Ancak gerçekten başkanımıza ve Adana Demirspor'a yönelik bir ceza kesme işlemi gibi oldu."