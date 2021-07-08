Adana Demirspor'dan Mario Balotelli'ye özel klip

Mario Balotelli ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Adana Demirspor, İtalyan golcü için klip yayınladı.

Mario Balotelli ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Adana Demirspor, İtalyan golcü için klip yayınladı. Ayrıca Balotelli sosyal medya hesabından 'hazırız' paylaşımında bulundu.

Adana Demirspor'da transfer hazırlıkları hız kesmeden devam ederken mavi-lacivertli kulüp İtalyan golcü Mario Balotelli ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Adana Demirspor, Balotelli için Adana'nın tarihi ve turistik mekanlarının içerisinde olduğu, sonunda da golcünün maçlarından kesitlerin yer aldığı bir klip yayınladı. Öte yandan Mario Balotelli sosyal medya hesabından 'hazırız' paylaşımında bulundu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı