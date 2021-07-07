Adana Demirspor'dan Mario Balotelli'ye özel klip
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Adana Demirspor'dan Mario Balotelli'ye özel klip

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

- Adana Demirspor'dan Mario Balotelli'ye özel klip Mario Balotelli ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Adana Demirspor, İtalyan golcü için klip yayınladı.

- Adana Demirspor'dan Mario Balotelli'ye özel klip

ADANA - Mario Balotelli ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Adana Demirspor, İtalyan golcü için klip yayınladı. Ayrıca Balotelli sosyal medya hesabından 'hazırız' paylaşımında bulundu.

Adana Demirspor'da transfer hazırlıkları hız kesmeden devam ederken mavi-lacivertli kulüp İtalyan golcü Mario Balotelli ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Adana Demirspor, Balotelli için Adana'nın tarihi ve turistik mekanlarının içerisinde olduğu, sonunda da golcünün maçlarından kesitlerin yer aldığı bir klip yayınladı. Öte yandan Mario Balotelli sosyal medya hesabından 'hazırız' paylaşımında bulundu.

Adana Demirspor'dan Mario Balotelli'ye özel klip
Adana Demirspor'dan Mario Balotelli'ye özel klip
Adana Demirspor'dan Mario Balotelli'ye özel klip
Adana Demirspor'dan Mario Balotelli'ye özel klip

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İtalyan forvet Mario Balotelli, Adana Demirspor'da
İtalyan forvet Mario Balotelli, Adana Demirspor'da
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