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Adana Demirspor, Adana, Spor

Adana Demirspor'dan 6 bin adet erzak kolisi yardımı

Adana Demirspor Kulübü, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan ve ihtiyaç sahibi ailelere temel gıda malzemelerinin bulunduğu 6 bin adet koli dağıtmaya başladı.

30.03.2020 22:57 | Son Güncelleme: 30.03.2020 22:57
Adana Demirspor'dan 6 bin adet erzak kolisi yardımı

Adana Demirspor Kulübü, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan ve ihtiyaç sahibi ailelere temel gıda malzemelerinin bulunduğu 6 bin adet koli dağıtmaya başladı.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından ihtiyaç sahibi ailelere temel gıda malzemelerinin bulunduğu 6 bin adet koli dağıtmaya başladıklarını açıkladı. Sancak, "Çok değerli Adanalı hemşerilerimiz, Adana Demirspor yönetim kurulu, futbolcuları ve çalışanları olarak kendi içimizde başlattığımız ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere satın alınan 6 bin tane kumanya Adana Kızılay aracılığıyla dağıtılacaktır" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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