Adana Demirspor, Damjan Djokovic'i transfer etti
AA, Ozan Efeoğlu - Spor
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Çaykur Rizespor'dan Hırvat orta saha oyuncusu Damjan Djokovic'i kiraladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Çaykur Rizespor'dan Hırvat orta saha oyuncusu Damjan Djokovic'i kiraladı.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Djokovic'le sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Geride kalan sezonun ara transfer döneminde Çaykur Rizespor'un kadrosuna dahil olan Djokovic, öncesinde CFR Cluj, Livorno, Bologna, Rijeka ve Greuther Fürth formaları giymişti.
AA / Ozan Efeoğlu - Spor