Adana Demirspor'da yeni transfer Mario Balotelli, sağlık kontrolünden geçirildi
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor'un kadrosuna dahil ettiği İtalyan forvet Mario Balotelli, sağlık kontrollerine tabi tutuldu.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor'un kadrosuna dahil ettiği İtalyan forvet Mario Balotelli, sağlık kontrollerine tabi tutuldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Mario Balotelli, Liv Hospital Vadi İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçti." denildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı