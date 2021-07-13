Adana Demirspor'da yeni transfer Mario Balotelli, sağlık kontrolünden geçirildi
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Adana Demirspor'da yeni transfer Mario Balotelli, sağlık kontrolünden geçirildi

Anadolu Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor'un kadrosuna dahil ettiği İtalyan forvet Mario Balotelli, sağlık kontrollerine tabi tutuldu.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor'un kadrosuna dahil ettiği İtalyan forvet Mario Balotelli, sağlık kontrollerine tabi tutuldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Mario Balotelli, Liv Hospital Vadi İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçti." denildi.

Adana Demirspor'da yeni transfer Mario Balotelli, sağlık kontrolünden geçirildi
Adana Demirspor'da yeni transfer Mario Balotelli, sağlık kontrolünden geçirildi
Adana Demirspor'da yeni transfer Mario Balotelli, sağlık kontrolünden geçirildi
Adana Demirspor'da yeni transfer Mario Balotelli, sağlık kontrolünden geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Adana Demirspor'da yeni transfer Mario Balotelli, sağlık kontrolünden geçirildi - Haberler Spor
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