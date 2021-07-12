Adana Demirspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
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Adana Demirspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Adana Demirspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Haberler | Spor

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Adana Demirspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Adana Demirspor, hazırlıklarını sürdürdü.  

Konakladıkları otelin sahasında teknik direktör Samet Aybaba yönetimindeki idman, basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. İdman, çift kale maçla tamamlandı. Mavi-lacivertli ekipte Mario Balotelli ile Jonas Svensson idmanda yer almadı.Adana Demirspor, hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanda sürdürecek.

Adana Demirspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Adana Demirspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Adana Demirspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Adana Demirspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın

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