Adana Demirspor'da Ümit Özat dönemi sona erdi

TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'da, teknik direktör Ümit Özat dönemi bitti.

03.09.2019 13:48
Adana Demirspor'da Ümit Özat dönemi sona erdi

TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'da, teknik direktör Ümit Özat dönemi bitti.

Kulüp başkanı Murat Sancak, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık yarım sezondur takıma ve camiaya hizmet eden Ümit Özat ile yolları ayırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kendisine teşekkür ediyor ve bundan sonraki futbol yaşamında yürekten başarılar diliyoruz. Çıktığımız şampiyonluk yolunda bizleri başarıya götürecek bir teknik adamı en yakın zamanda takımımızın başına getireceğiz."

Kaynak: AA
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YORUMLAR (1)

  • 12345:
    geçen sezon pote''yi oruç tutuyor diye eleştirdiği zaman da söylemiştim. bu ümit den teknik direktör olmaz. gidişata göre olumsuz bir durumda b planı yok oyun okuma yok. eskiden futbolcu diye teknik direktör yapıyorlar bu takımda da başarı yakaladı diyemez kimse çünkü bir takımda yarım sezondan fazla duramıyor dayanamıyor kimse. göbeği ile egosu eşit oranda gidiyor
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