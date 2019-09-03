Adana Demirspor'da Ümit Özat dönemi sona erdi

03.09.2019 13:48

TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'da, teknik direktör Ümit Özat dönemi bitti.

Kulüp başkanı Murat Sancak, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık yarım sezondur takıma ve camiaya hizmet eden Ümit Özat ile yolları ayırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kendisine teşekkür ediyor ve bundan sonraki futbol yaşamında yürekten başarılar diliyoruz. Çıktığımız şampiyonluk yolunda bizleri başarıya götürecek bir teknik adamı en yakın zamanda takımımızın başına getireceğiz."

Kaynak: AA