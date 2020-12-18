Adana Demirspor'da, Tuzlaspor maçı hazırlıkları sürüyor
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Adana Demirspor'da, Tuzlaspor maçı hazırlıkları sürüyor

18.12.2020 19:45 | Son Güncelleme: 18.12.2020 20:05

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 21 Aralık Pazartesi günü oynayacağı Tuzlaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 21 Aralık Pazartesi günü oynayacağı Tuzlaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Mavi-lacivertliler, tesislerde teknik sorumlu Cüneyt Dumlupınar yönetiminde antrenman yaptı.

Aktif ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve taktik çalışmalarla tamamlandı.

Teknik sorumlu Cüneyt Dumlupınar, yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u eleyerek üst tura çıktıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Dumlupınar, Demir Grup Sivasspor eşleşmesiyle ilgili şunları kaydetti:

"Türkiye Kupası'nda yolumuza devam ediyoruz. Eşleşmeden Demir Grup Sivasspor çıktı. Daha maça kadar çok zamanımız var. İnşallah camiamız adına hayırlı olur. İnşallah Demir Grup Sivasspor'u da eleyip çeyrek finale kalırız."

Adana Demirspor'da, Tuzlaspor maçı hazırlıkları sürüyor
Adana Demirspor'da, Tuzlaspor maçı hazırlıkları sürüyor
Adana Demirspor'da, Tuzlaspor maçı hazırlıkları sürüyor
Adana Demirspor'da, Tuzlaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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