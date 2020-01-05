Adana Demirspor'da Tütüneker rüzgarı!

05.01.2020 18:58 | Son Güncelleme: 05.01.2020 19:09

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Adana Demirspor'da Teknik Direktör Uğur Tütüneker, akşam antrenmanında sık sık oyunu durdurarak futbolcularını uyardı.



TFF 1. Lig'in ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan Adana Demirspor'da tempo her geçen gün artıyor. Teknik Direktör Uğur Tütüneker, özellikle taktik idmanlar sırasında sık sık oyunu durdurarak futbolcularına uyarılarda bulunuyor. Bu akşam yapılan çalışmaya ısınma koşuları ve istasyon çalışmalarıyla başlayan takım, daha sonra taktik çalışma gerçekleştirdi. Futbolcuların istekli çalışması dikkatlerden kaçmazken, özellikle pas hataları sırasında Tütüneker'in uyarıları da öne çıktı. Tecrübeli teknik adam, birçok pozisyonda oyunu durdurarak, doğru yer tutulması ve doğru pas atılması konusunda futbolcularına ikazda bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İHA