Adana Demirspor'da transfer

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Gambiyalı futbolcu Mustapha Carayol'u transfer etti.

Adana Demirspor'da transfer

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Gambiyalı futbolcu Mustapha Carayol'u transfer etti.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, mavi-lacivertli ekip 30 yaşındaki Mustapha Carayol ile bir yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Kanat ve forvet mevkilerinde oynayan Carayol, kariyerinde İngiltere ekiplerinden Middlesbrough ve Leeds United forması giymişti.

Kaynak: AA
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