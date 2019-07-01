Adana Demirspor'da transfer

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Gambiyalı futbolcu Mustapha Carayol'u transfer etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, mavi-lacivertli ekip 30 yaşındaki Mustapha Carayol ile bir yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kanat ve forvet mevkilerinde oynayan Carayol, kariyerinde İngiltere ekiplerinden Middlesbrough ve Leeds United forması giymişti.

Kaynak: AA