Adana Demirspor'da teknik direktörlüğe Vincenzo Montella getirildi
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Adana Demirspor'da teknik direktörlüğe Vincenzo Montella getirildi

Adana Demirspor'da teknik direktörlüğe Vincenzo Montella getirildi
Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Spor

Süper Lig ekibi Adana Demirspor, 47 yaşındaki İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekibi Adana Demirspor, 47 yaşındaki İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Daha önce Fiorentina, Sevilla, Milan, Sampdoria ve Roma takımlarını çalıştıran teknik direktör Vincenzo Montella ile 2 yıllık anlaşma imzalanmıştır." denildi.

Ligin ilk 3 haftasında galibiyet alamayan Akdeniz ekibi, teknik direktör Samet Aybaba ile yollarını ayırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

Süper Lig ekibi Adana Demirspor, 47 yaşındaki İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Süper Lig ekibi Adana Demirspor, 47 yaşındaki İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
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Adana Demirspor'da teknik direktörlüğe Vincenzo Montella getirildi - Haberler Spor
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