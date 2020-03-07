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Adana Demirspor'da teknik direktör Uğur Tütüneker ile yollar ayrıldı

TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'da teknik direktör Uğur Tütüneker ile yollar ayrıldı.

07.03.2020 20:06 | Son Güncelleme: 07.03.2020 20:06
Adana Demirspor'da teknik direktör Uğur Tütüneker ile yollar ayrıldı

TFF 1. Lig ekibi 'da teknik direktör ile yollar ayrıldı.

Kulüp başkanı Murat Sancak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tütüneker ile yollarını ayırma kararı aldıklarını söyledi.

Tütüneker'e hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Sancak, "Birbirimize teşekkür ettik ve Uğur Tütüneker ile yollarımızı ayırdık." diye konuştu.

Kaynak: AA

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