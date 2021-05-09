Adana Demirspor'da Süper Lig coşkusu
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Adana Demirspor'da Süper Lig coşkusu

Adana Demirspor'da Süper Lig coşkusu
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'de son hafta mücadelesinde deplasmanda Menemenspor'u 4-1 yenerek Süper Lig vizesi alan Adana Demirsporlu futbolcular, maç bitiminde büyük sevinç yaşadı.

TFF 1. Lig'de son hafta mücadelesinde deplasmanda Menemenspor'u 4-1 yenerek Süper Lig vizesi alan Adana Demirsporlu futbolcular, maç bitiminde büyük sevinç yaşadı.

Menemen İlçe Stadı'ndaki müsabakada, yedek kulübesinde yer alan Adana Demirsporlu futbolcular, maçın bitimine doğru özel hazırlanan tişörtleri giydi.

Maçın bitiş düdüğüyle büyük sevinç yaşayan futbolcular, coşkularını kendilerini desteklemeye gelenlerle kutladı. Futbolcular, teknik direktör Samet Aybaba'yı omuzlarına aldı.

Maç bitiminde yapılan anonsla Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor tebrik edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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