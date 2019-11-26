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Adana Demirspor'da Stokes'in sözleşmesi feshedildi

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da, forvet Anthony Stokes'le yollar ayrıldı.

26.11.2019 15:18 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:18
Adana Demirspor'da Stokes'in sözleşmesi feshedildi

TFF 1. Lig ekiplerinden 'da, forvet Anthony Stokes'le yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik heyetin raporu doğrultusunda yönetim kurulu kararıyla sözleşmenin feshedildiği belirtildi.

İrlandalı forvet, mavi-lacivertli takımla ligde 6 maça çıkmış ve 1 gol kaydetmişti.

Kaynak: AA
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