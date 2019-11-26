Adana Demirspor'da Stokes'in sözleşmesi feshedildi
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da, forvet Anthony Stokes'le yollar ayrıldı.
26.11.2019 15:18 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:18
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da, forvet Anthony Stokes'le yollar ayrıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, teknik heyetin raporu doğrultusunda yönetim kurulu kararıyla sözleşmenin feshedildiği belirtildi.
İrlandalı forvet, mavi-lacivertli takımla ligde 6 maça çıkmış ve 1 gol kaydetmişti.
Kaynak: AA
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