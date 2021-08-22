Adana Demirspor'da Konyaspor mesaisi başladı

Adana Demirspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Adana Demirspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Adana Demirspor, Süper Lig'in 3. haftasında 27 Ağustos Cuma günü evinde karşılaşacağı Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mavi-lacivertliler, Adana Demirspor Tesisleri'nde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde çalıştı.

Aybaba, antrenman öncesi oyuncuları ile kısa bir toplantı yaparak 1-1 berabere kaldıkları Kayserispor maçının değerlendirmesini yaptı. Kayserispor maçında ilk 11'de oynayan futbolcular yenilenme idmanı yaptı, diğer oyuncular ise koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı