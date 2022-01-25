Adana Demirspor'da kadın taraftar sayısı artıyor

ADANA (İHA) - Spor Toto Süper Lig'e 26 yıl sonra yeniden çıkarak taraftarıyla adından söz ettiren Adana Demirspor kadın taraftarlarıyla da dikkat çekiyor.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, kadın taraftarlara daha uygun fiyatta biletler vererek destek oluyor. Binlerce Passolig sahibi kadın taraftarı bulunan mavi-lacivertlilerde her geçen hafta kadın taraftar sayısı artıyor. Ligin her haftasında takım kadar verdikleri mücadeleyle taraftarlar renkli görüntülere sahne oluyor. Adana'nın yanı sıra çevre illerden de gelerek takıma destek veren taraftarlar arasında kadınların da fazla olması tribünde renkli görüntüler oluşturuyor. - ADANA