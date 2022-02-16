Adana Demirspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları sürüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana Demirspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Adana Demirspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Ligin 25. haftasında Beşiktaş ile sahasında 1-1 berabere kalan Adana Demirspor, Pazar günü deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürüyor.

Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanda, Beşiktaş karşısında forma giyen oyuncular, yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolculara ise taktik çalışma programı uygulandı.

(Umutcan İşledici-İHA)

Adana Demirspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları sürüyor

Adana Demirspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları sürüyor

Adana Demirspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Gaziantep FK, Beşiktaş, Spor, Güncel, Haberler

title