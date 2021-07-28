Adana Demirspor'da futbol akademisinin başına Özgür Zengin getirildi
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Adana Demirspor'da futbol akademisinin başına Özgür Zengin getirildi

Adana Demirspor'da futbol akademisinin başına Özgür Zengin getirildi
Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Spor

Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'un futbol akademi direktörü Özgür Zengin oldu.

Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'un futbol akademi direktörü Özgür Zengin oldu.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, UEFA Pro Lisans ve UEFA Tudor Lisans sahibi Özgür Zengin'in, daha önce çeşitli kulüplerde teknik direktörlük, yardımcı antrenörlük, futbol akademi direktörlüğü gibi görevler aldığı anımsatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zengin, Adana Demirspor camiasına layık olmaya çalışacağını belirterek, "Altyapı süreci uzun ve meşakkatli bir iştir. Doğru organizasyon ve planlama ile sistemli çalışarak Adana Demirspor camiasına layık olmaya çalışacağım. İlk hedefimiz, önce gelecekte Adana Demirspor formasına hizmet eden yetenekli ve kişilikli gençleri takıma kazandırmak, daha sonra da futbol okullarımızda tüm gençlerimize hizmet etmektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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Adana Demirspor'da futbol akademisinin başına Özgür Zengin getirildi - Haberler Spor
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