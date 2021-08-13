Adana Demirspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam etti

Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, ligin ilk haftasında 15 Ağustos Pazar günü Fenerbahçe'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, ligin ilk haftasında 15 Ağustos Pazar günü Fenerbahçe'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular guruplar halinde çalıştı.

Sakatlığı devam eden Metehan Mimaroğlu takımdan ayrı çalışırken, diğer futbolcular bireysel antrenman yaptı.

Yarın son çalışmasını yapacak mavi-lacivertli takım, daha sonra maç saatini beklemeye başlayacak.

Öte yandan, yeni transfer İzlandalı oyuncu Birkir Bjarnason da takımla ilk antrenmanına çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt