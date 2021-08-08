Adana Demirspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana Demirspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı

Adana Demirspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adana Demirspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı.

Adana Demirspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonun ilk haftasında 15 Ağustos Pazar günü Fenerbahçe'yi Yeni Adana Stadyumu'nda ağırlayacak olan mavi-lacivertli ekip hazırlıklarına başladı. Adana Demirspor Tesisleri'nde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Aybaba, futbolcularına Fenerbahçe maçı ile ilgili uyarılarda bulundu.

Daha sonra 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürülen idman, taktik çalışmalarla devam etti.

Adana Demirspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

(Umutcan İşledici/İHA)

Adana Demirspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı
Adana Demirspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı
Adana Demirspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı
Adana Demirspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı
Adana Demirspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı
Adana Demirspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Tanju Özcan Murat Kurum Abdulahat Arvas Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Cem Yılmaz Yonca Evcimik
Spor Merve Çoban Caner Erkin Lionel Messi Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adana Demirspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 00:06:59. #1.16#

title