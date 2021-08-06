Adana Demirspor'da coşkulu kupa töreni
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Adana Demirspor'da coşkulu kupa töreni

Adana Demirspor'da coşkulu kupa töreni
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'nci Lig şampiyonu Adana Demirspor, Yeni Adana Stadyumu'nda Beşiktaş ile oynayacağı hazırlık maçı öncesi sahada kupa ve oyuncu tanıtım töreni düzenledi.

TFF 1'nci Lig şampiyonu Adana Demirspor, Yeni Adana Stadyumu'nda Beşiktaş ile oynayacağı hazırlık maçı öncesi sahada kupa ve oyuncu tanıtım töreni düzenledi.

Törende konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, iyi bir kadro kurduklarını söyleyerek, "Takımınıza sahip çıkın" dedi.

TFF 1'nci Lig şampiyonu Adana Demirspor, Beşiktaş ile oynayacağı hazırlık maçı öncesi Yeni Adana Stadyumu'nda kupa töreni ve oyuncu tanıtım töreni düzenledi. Törene Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ve Milletvekilleri katıldı.

Koronavirüs nedeniyle yüzde 50 kapasiteyle seyircilerin alındığı tören coşkuyla gerçekleşti. Burada taraftarlara seslenen Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, takıma başkan olduğunda yaptığı basın toplantısına, 'ben Süper Lig başkanı olmaya geldim' sözlerini hatırlatarak, "Bu sene direkk çıkma umuduyla lige başladık. Bir an acaba yine Play-Off mu olacak diye düşündük. İnşallah Allah bir daha o günleri göstermez. Eğer Süper Lig'de ilk 4'ün Play-Off'u oynanırsa inşallah orada oynarız. Süper Lig'e çıkmayı çok istiyorduk. Birinci Lig kulüp başkanlarına ben şu mesajı verdim. 'Süper Lig göründüğü gibi değil arkadaşlar' dedim. Süper Lig bambaşka bir yer. Umulmadık zorluklar çektik. Umulmadık görüşmeler yaptık ama iyi bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum. Eksiklerimiz var, onları da bu hafta halledeceğiz. Bu takıma sahip çıkın, gelen misafirleri iyi ağırlayıp örnek olalım" diye konuştu.

Adana Demirspor'da coşkulu kupa töreni
Adana Demirspor'da coşkulu kupa töreni
Adana Demirspor'da coşkulu kupa töreni
Adana Demirspor'da coşkulu kupa töreni
Adana Demirspor'da coşkulu kupa töreni
Adana Demirspor'da coşkulu kupa töreni
Adana Demirspor'da coşkulu kupa töreni
Adana Demirspor'da coşkulu kupa töreni
Adana Demirspor'da coşkulu kupa töreni

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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