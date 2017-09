Adana Demirspor'da Boluspor Maçı Hazırlıkları

Adana Demirspor TFF 1. Lig'in 5. haftasında karşılaşacağı Boluspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor.



Aytaç Durak Tesislerinde yapılan antrenmanda futbolcular iki grup halinde çalıştı.



Gaziantespor maçında forma giyen oyuncular, takımdan ayrı çalışmalarını sürdürürken, diğer grup Mersin Mutspor ile hazırlık maçı yaptı.



Bal Ligi ekiplerinden Mersin Mutspor yapılan hazırlık maçında Kurtuluş, Yusuf, Can Demir, Joseph, Batuhan, Hasan, Erkam, Tolga, Abdulkadir, Umut, Mustafa, Can Polat, Atabey, Uğurcan ve Ahmet Can forma giydi.



Mavi lacivertliler karşılaşmayı 4-3 kazandı.