Adana Demirspor'da Beypiliç Boluspor maçı hazırlıkları sürüyor

Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, TFF 1. Lig'in 19. haftasında 31 Ocak Pazar günü deplasmanda Beypiliç Boluspor ile yapacakları maçı kazanıp yollarına devam etmek istediklerini söyledi.

Dumlupınar, mavi-lacivertlilerin hazırlıklarını sürdürdüğü kulüp tesislerinde, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geçen hafta Bursaspor maçında beklemedikleri bir mağlubiyet yaşadıklarını ifade etti.

Bursaspor maçında iyi oynadıklarını ancak kazanamadıklarını anlatan Dumlupınar, "Maçın genelinde topa sahip olan, mücadele eden takımın biz olduğumuza inanıyorum. Oyunun kırılma noktalarında maalesef gol şansı bize gülmedi. Birçok gol pozisyonumuz vardı, onları kaçırdık. İlk golü bulsak çok farklı bir maç olurdu. İnanıyorum ki kazanıp yolumuza devam ederdik. Ligin ikinci yarısının başında bu mağlubiyeti almak bizi çok üzdü." diye konuştu.

Dumlupınar, Bursaspor maçındaki eksiklerini tespit ettiklerini ve bunları düzelteceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Takım olarak kampa girdik, şapkamızı önümüze koyduk, nelerimiz eksik hepsinin analizini yaptık. Boluspor maçının hazırlıklarına başladık. Biz iyi bir takımız. Özellikle devre arasında aramıza 'nokta transferler' katıldı, başkanımız sağ olsun. Bu dönemde oynayan oyuncuları kadronuza katmak çok kolay değil. Biz büyük bir takımız, büyük bir camiayız. İnşallah Beypiliç Boluspor maçını kazanıp yolumuza devam edeceğiz.

Takımımız pozisyona giriyor. Forvet, kanat ve orta saha oyuncularımız pozisyona giriyor. Bu illa skora dönüşecektir, ondan hiç şüphemiz yok. Bu ligde oynanmadan hiçbir maç kazanılmıyor. 16 final maçımız var. En önemli maçımız, ilk oynayacağımız Beypiliç Boluspor karşılaşması. Kazanmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Maç günü kar bizi bekliyor, ona göre hazırlıklarımızı yapacağız. Kar, buz, yağmur, çamur gibi bahanemiz yok, kazanmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt