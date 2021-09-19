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Adana Demirspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Adana Demirspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, hafta içi oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıkları başladı.

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, hafta içi oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıkları başladı.

Mavi-lacivertliler, Adana Demirspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde çalıştı.

Montella, antrenman öncesi oyuncuları ile kısa bir toplantı yaparak 3-1 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının değerlendirmesini yaptı. Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de oynayan futbolcular yenilenme idmanı yaptı, diğer oyuncular ise koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. - ADANA

Adana Demirspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı

Adana Demirspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı

Adana Demirspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı

Adana Demirspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı

Adana Demirspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı

Adana Demirspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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