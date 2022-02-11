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Adana Demirspor'da Beşiktaş hazırlıkları başladı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Adana Demirspor'da Beşiktaş hazırlıkları başladı

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanda, Alanyaspor karşısında forma giyen oyuncular, yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolculara ise taktik çalışma programı uygulandı.

Öte yandan yeni transferlerden Loic Remy de takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

(Umutcan İşledici-İHA)

Adana Demirspor'da Beşiktaş hazırlıkları başladı

Adana Demirspor'da Beşiktaş hazırlıkları başladı

Adana Demirspor'da Beşiktaş hazırlıkları başladı

Adana Demirspor'da Beşiktaş hazırlıkları başladı

Adana Demirspor'da Beşiktaş hazırlıkları başladı

Adana Demirspor'da Beşiktaş hazırlıkları başladı

Adana Demirspor'da Beşiktaş hazırlıkları başladı

Adana Demirspor'da Beşiktaş hazırlıkları başladı

Adana Demirspor'da Beşiktaş hazırlıkları başladı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Spor Toto Süper Lig, Vincenzo Montella, Adana Demirspor, Beşiktaş, Spor, Güncel, Haberler

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