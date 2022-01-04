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Balotelli pozitif

Balotelli pozitif
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Adana Demirspor'da Mario Balotelli'nin Covid-19 PCR testi pozitif çıktı.

- Adana Demirspor'da Mario Balotelli'nin Covid-19 PCR testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Futbolcumuz Mario Balotelli'nin hissettiği belirtiler sonrası ülkesi İtalya'da yaptırdığı Covid-19 PCR testi sonucu pozitif çıkmıştır. İzolasyon ve tedavi sürecine başlanan futbolcumuz bu süreyi İtalya'da evinde geçirecektir. Futbolcumuza acil şifalar diliyoruz" denildi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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