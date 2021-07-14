Adana Demirspor'da Balotelli ilk idmanına çıktı
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Adana Demirspor'da Balotelli ilk idmanına çıktı

Adana Demirspor'da Balotelli ilk idmanına çıktı
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Haberler | Spor

Adana Demirspor'un yeni transferi Mario Balotelli, takımla birlikte ilk çalışmasını yaptı.

Adana Demirspor'un yeni transferi Mario Balotelli, takımla birlikte ilk çalışmasını yaptı.

Yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam eden Süper Lig ekibi Adana Demirspor, teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde çalışmalarını sürdürdü. Isınma ve düz koşu ile başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ile devam etti. İdmanın son bölümünde ise dar alanda çift kale maç yapıldı. Mavi-lacivertli ekibin yeni transferi İtalyan futbolcu Mario Balotelli, takımla ilk kez antrenmana çıktı.

Adana Demirspor'da Balotelli ilk idmanına çıktı
Adana Demirspor'da Balotelli ilk idmanına çıktı
Adana Demirspor'da Balotelli ilk idmanına çıktı
Adana Demirspor'da Balotelli ilk idmanına çıktı
Adana Demirspor'da Balotelli ilk idmanına çıktı
Adana Demirspor'da Balotelli ilk idmanına çıktı
Adana Demirspor'da Balotelli ilk idmanına çıktı
Adana Demirspor'da Balotelli ilk idmanına çıktı
Adana Demirspor'da Balotelli ilk idmanına çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın

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