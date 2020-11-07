Adana Demirspor'da 24'ü futbolcu 29 kişi Kovid-19'a yakalandı

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da, 24 futbolcu, teknik heyetten 2 kişi ve 3 personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da, 24 futbolcu, teknik heyetten 2 kişi ve 3 personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 9. haftasındaki İstanbulspor maçı öncesi futbolcu, teknik heyet ve personele Kovid-19 testi uygulandı.

Mavi-lacivertli takımda 24 futbolcu, teknik heyetten 2 kişi ve 3 personelin sonuçları pozitif çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt