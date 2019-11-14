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Adana Demirspor'da 2 futbolcunun sözleşmesi feshedildi

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da yönetim kurulu ve teknik heyetin kararı doğrultusunda Orhan Taşdelen ve Hakan Bilgiç'in sözleşmelerinin tek taraflı feshedildiği açıklandı.

14.11.2019 16:22 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:27
Adana Demirspor'da 2 futbolcunun sözleşmesi feshedildi

TFF 1. Lig ekiplerinden 'da yönetim kurulu ve teknik heyetin kararı doğrultusunda ve Hakan Bilgiç'in sözleşmelerinin tek taraflı feshedildiği açıklandı.


Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulu ve teknik heyetin aldığı karar sonucunda, Orhan Taşdelen ve Hakan Bilgiç'in sözleşmelerinin feshedilmesine karar verildiği belirtildi.


Orhan sol bek, Hakan ise sağ bek mevkiinde oynuyordu. - ADANA

Kaynak: İHA
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