Adana Demirspor'da 2 futbolcunun sözleşmesi feshedildi

14.11.2019 15:44 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:44

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da, futbolcular Orhan Taşdelen ve Hakan Bilgiç'in sözleşmelerinin feshedildiği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulu ve teknik heyetin aldığı karar sonucunda, Orhan Taşdelen ve Hakan Bilgiç'in sözleşmelerinin feshedilmesine karar verildiği belirtildi.

Orhan sol bek, Hakan sağ bek mevkisinde görev yapıyordu.

Kaynak: AA