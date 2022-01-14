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Adana Demirspor, Çokcalış ile 3.5 yıllığına anlaştı

Adana Demirspor, Çokcalış ile 3.5 yıllığına anlaştı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Adana Demirspor, Bursaspor'da forma giyen 21 yaşındaki İsmail Çokcalış ile 3.5 yıllık anlaşmaya varıldığını duyuruldu.

Adana Demirspor, Bursaspor'da forma giyen 21 yaşındaki İsmail Çokcalış ile 3.5 yıllık anlaşmaya varıldığını duyuruldu.

Adana Demirspor'un resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Takımımız son olarak, Bursaspor forması giyen U 21 Milli takımımızda görev yapan 21 yaşındaki genç oyuncu İsmail Çokcalış ile 3.5 yıllık anlaşmaya varmıştır" notuyla transferi açıkladı.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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