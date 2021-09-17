Adana Demirspor, Çaykur Rizespor maçına hazır - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana Demirspor, Çaykur Rizespor maçına hazır

AA / Yusuf Koyun - Haberler | Spor
Adana Demirspor, Çaykur Rizespor maçına hazır

Adana Demirspor, Süper Lig'in 5. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Adana Demirspor, Süper Lig'in 5. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-lacivertli futbolcular, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde maçın oynanacağı Yeni Adana Stadyumu'nda bir çalışma gerçekleştirdi.

Antrenmanı takip eden kulüp başkanı Murat Sancak, daha sonra teknik heyet ve futbolcularla orta sahada toplantı yaparak maç öncesi başarı dileğinde bulundu.

Adana Demirspor, Çaykur Rizespor maçına hazır

Adana Demirspor, Çaykur Rizespor maçına hazır

Adana Demirspor, Çaykur Rizespor maçına hazır

Adana Demirspor, Çaykur Rizespor maçına hazır

AA / Yusuf Koyun - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Tunç Soyer Murat Kurum Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bergen Beren Saat Kylie Jenner
Spor Mustafa Denizli Cristiano Şenol Güneş
Tüm Haberler Kazım Karabekir Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Ersin Tatar Donald Trump Mustafa Demir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Adana Demirspor, Çaykur Rizespor maçına hazır - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 22:01:32. #1.11#