Adana Demirspor, Çaykur Rizespor maçına hazır

Adana Demirspor, Süper Lig'in 5. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-lacivertli futbolcular, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde maçın oynanacağı Yeni Adana Stadyumu'nda bir çalışma gerçekleştirdi.

Antrenmanı takip eden kulüp başkanı Murat Sancak, daha sonra teknik heyet ve futbolcularla orta sahada toplantı yaparak maç öncesi başarı dileğinde bulundu.