Adana Demirspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
AA / Eren Bozkurt - Haberler | Spor
Adana Demirspor, Süper Lig'in 5. haftasında 18 Eylül Cumartesi günü Çaykur Rizespor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Adana Demirspor, Süper Lig'in 5. haftasında 18 Eylül Cumartesi günü Çaykur Rizespor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-lacivertli futbolcular, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde bir çalışma gerçekleştirdi.
Antrenmanı kulüp başkanı Murat Sancak da takip etti.