Adana Demirspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Adana Demirspor, Süper Lig'in 5. haftasında 18 Eylül Cumartesi günü Çaykur Rizespor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-lacivertli futbolcular, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde bir çalışma gerçekleştirdi.

Antrenmanı kulüp başkanı Murat Sancak da takip etti.