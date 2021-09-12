Adana Demirspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı
AA / Eren Bozkurt - Haberler | Spor
Adana Demirspor, Süper Lig'in 5. haftasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı.
Adana Demirspor, Süper Lig'in 5. haftasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ekibi 18 Eylül Cumartesi günü sahasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Adana Demirspor dün deplasmanda karşılaştığı VavaCars Fatih Karagümrük maçını 4-0 kaybetmişti.
AA / Eren Bozkurt - Spor Haberleri
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