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Adana Demirspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

AA / Eren Bozkurt - Haberler | Spor
Adana Demirspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Adana Demirspor, Süper Lig'in 5. haftasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı.

Adana Demirspor, Süper Lig'in 5. haftasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ekibi 18 Eylül Cumartesi günü sahasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Adana Demirspor dün deplasmanda karşılaştığı VavaCars Fatih Karagümrük maçını 4-0 kaybetmişti.

AA / Eren Bozkurt - Spor Haberleri
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