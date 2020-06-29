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Adana Demirspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

29.06.2020 21:35 | Son Güncelleme: 29.06.2020 21:40

TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Akdeniz ekibi, tesislerinde teknik sorumlu Cüneyt Dumlupınar yönetiminde antrenman yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve kuvvet çalışmasıyla sürerken, çift kale maçla tamamlandı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Adana Demirspor, 1 Temmuz Çarşamba günü saat 20.00'de Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda karşılaşacak.

Adana Demirspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: AA

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