Adana Demirspor-Bursaspor maçının ardından

TFF 1. Lig'de sahasında Bursaspor'a 2-1 yenilen Adana Demirspor'un teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, "Sahamızda beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık, bunun için çok üzgünüz." dedi.

TFF 1. Lig'de sahasında Bursaspor'a 2-1 yenilen Adana Demirspor'un teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, "Sahamızda beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık, bunun için çok üzgünüz." dedi.

Dumlupınar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mücadeleye iyi başladıklarını belirtti.

Kaçan pozisyonları gole çevirmeleri gerektiğini ifade eden Dumlupınar, şöyle konuştu:

"İlk yarıda kaçan pozisyonlardan sonra ikinci yarıya da istekli başladık. Rakibin Burak Kapacak ve Ali Akman gibi çok yetenekli oyuncuları var. Hatamızdan dolayı 1-0 mağlup duruma düştük. Oyun içinde değişiklikler yaptık ve 1-1'i yakaladık. Oyunun kırılma noktalarında bugün futbol bizim yüzümüze gülmedi. Maçı 2-1 kazanabilirdik, hatta daha farklı da olabilirdi. Oyuncularımız hakeme itiraz ederken bize yakışmayan bir gol yedik ve sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrıldık. 2-1'den sonra beraberliği yakalayabilirdik, üzgünüz. Sahamızda beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık, bunun için çok üzgünüz. Almamız gereken dersleri alacağız, sadece bir maç kaybettik. Yarından itibaren önümüzdeki hafta oynayacağımız Boluspor maçının hazırlıklarına başlayacağız."

Tan: "Bugün kazanmak istiyorduk"

Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan, aldıkları galibiyetten dolayı oyuncularını kutladı.

Ligin ikinci yarısındaki ilk 4 maçın zor olduğunu aktaran Tan, "Oyuncularımız zor bir deplasmanda önemli bir galibiyet elde ettiler, onlarla gurur duyuyoruz. Ligin ilk 4 haftasında tamamen play-off potasında olan takımlarla oynayacağız. Oyuncularımız bunun bilincindeydi. Bugün kazanmak istiyorduk. Son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik almıştık, bu istikrarı ve çıkışı sürdürmek istiyorduk. Bunu başardığımız için mutluyuz. Rakibimize bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Evimize mutlu bir şekilde dönüyoruz. Aldığımız 3 puanla beraber, moralli bir şekilde haftaya oynayacağımız Altınordu maçına hazırlanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt