Adana Demirspor - Boluspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Adana Demirspor - Beypiliç Boluspor şifresiz mi?
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Adana Demirspor - Boluspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Adana Demirspor - Beypiliç Boluspor şifresiz mi?

TFF 1. Lig'in başarılı iki takımı Adana Demirspor ile Boluspor karşı karşıya geliyor. Adana Demirspor - Beypiliç Boluspor hakemi kim? Futbol tutkunlarının merakla beklediği mücadele Pazartesi akşamı ekranlarda olacak. Adana Demirspor - Boluspor maçı canlı takip haberimizde.

Adana Demirspor - Boluspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Adana Demirspor - Beypiliç Boluspor şifresiz mi?
21.09.2020 15:19 | Son Güncelleme: 21.09.2020 15:24

Adana Demirspor - Boluspor, 1. Lig mücadeleleriyle ekrana geliyor. Adana Demirspor'un ev sahipliğinde gerçekleşecek maçın hakemi belli oldu. Öte yandan Adana Demirsporile Boluspor ilk 11'leri henüz belli olmadı. Adana Demirspor - Boluspor maçı şifresiz mi? Adana Demirspor - Boluspor hangi kanalda? İşte, detaylar...

ADANA DEMİRSPOR - BOLUSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Mavi lacivertli takım, TFF 1. Lig'in 2. haftasında Boluspor'u konuk ediyor. Merakla beklenen maç, 21 Eylül Pazartesi günü saat 19.00'da TRT Spor'da ekrana gelecek.

ADANA DEMİRSPOR - BEYPİLİÇ BOLUSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

TRT Spor ekranalrından canlı olrak yayınlanacak maç şifresiz olarak sporseverlerin karşında yer alacak.

ADANA DEMİRSPOR - BOLUSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Karşılaşmanın hakemi Emre Malok oldu. Birinci yardımcı hakem Orkun Aktaş, ikinci Erkan Akbulut, dördüncü hakem Burak Taşkınsoy şeklinde belirlendi.

Kaynak: Haberler.com

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