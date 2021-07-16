Adana Demirspor, Bolu'daki ilk etap kampını tamamladı

Süper Lig'in yeni takımlarından Adana Demirspor, Bolu'daki kampının ilk etabını tamamladı.

Süper Lig'in yeni takımlarından Adana Demirspor, Bolu'daki kampının ilk etabını tamamladı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ekibi sabah saatlerinde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde antrenman yaptı.

Antrenmanla ilk etap kampını tamamlayan mavi-lacivertliler, 2 günlük izinin ardından ikinci etap kampına da Bolu'da devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt